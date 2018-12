L'Athletic empata sense gols a Mendizorrotza i no surt del descens

L'Alabès i l'Athletic Club de Bilbao van tancar la setzena jornada de la Liga Santander amb un 0-0 que, en especial, no va deixar contents els biscaïns que continuen en la zona de descens, tot i que amb 15 punts, els mateixos que té el Vila-real, que estaria salvat en aquests moments. El partit va ser molt disputat, amb els bilbaïns buscant el gol, primer amb Aduriz i, ja a la segona part, amb les entrades al camp d'Iñaki Williams i Munian, però no el van poder aconseguir. L'Alabès queda amb 25 punts, el mateixos del Betis que és el cinquè classificat, i en lloc per disputar la Lliga Europa si el campionat finalitzés ara.