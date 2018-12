La lliga catalana s'inicia a Puigcerdà amb un tercer lloc de les fèmines locals

La pista de gel Club Poliesportiu Puigcerdà ha acollit aquest cap de setmana la primera jornada de la Lliga Catalana de cúrling que deixa com a líder provisional l'Sporting l'Olla de Lliçà d'Amunt. A la classificació segueixen l'equip vallesà: el Barcelona Mixed, amb un partit més, i el Puigcerdà Pànxing Divines.

Precisament, el Puigcerdà Pànxing Divines, l'equip femení local, depèn d'ell mateix per proclamar-se campió si guanya tots els partits que li queden per disputar a la segona jornada, amb dates encara per determinar, i que es farà també a la capital ceretana. El Puigcerdà Pànxing Màsters i el Puigcerdà Pànxing Júniors ocupen la quarta i sisena posició respectivament. Cal destacar la bona actuació de la formació ceretana júnior, formada íntegrament per jugadors menors d'edat, dos que debutaven en competició oficial.

La competició és regida per la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, amb el suport del Club Poliesportiu Puigcerdà, i el club local. Des de l'organització és valora molt positivament el desenvolupament de la jornada.