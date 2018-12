El Madrid defensarà el domini dels últims anys a Europa davant el jove talent de l'Ajax

L'experiència del campió vigent davant de la nova fornada de talents de l'Ajax, un dels quals, Matthijs de Ligt, acaba de rebre el premi Golden Boy al millor jugador mundial de menys de 21 anys. El Madrid no es pot refiar davant de l'Ajax, tot i que Emilio Butragueño, el seu director de relacions internacionals, està convençut que «el nostre nivell ha pujat sempre molt a partir del mes de febrer, que és quan es comencen a jugar els títols. En tot cas tindrem una gran eliminatòria amb l'Ajax, un equip que combina joves i veterans, molt fort al seu camp. Som dos clubs històrics i llegendaris que tenen en el joc ofensiu la manera de jugar».

Al vestidor de l'Ajax, que el Reial Madrid fos l'adversari a vuitens es va rebre amb entusiasme. El capità, Daley Blind, va reconèixer que hi va haver crits i salts d'alegria quan es va saber que el conjunt blanc seria el seu oponent a la Champions. «No ens refiem del seu mal moment en les últimes setmanes. El Madrid és un equip fantàstic i tindrà temps per descansar i arribar en òptimes condicions quan ens hi enfrontem d'aquí a un parell de mesos. Però ens motiva molt jugar contra aquest adversari tan potent».



El sorteig de la Lliga Europa

També es van definir, ahir a Nyon, els setzens de la segona competició continental, la Lliga Europa.

Els equips espanyols van quedar aparellats amb aquests rivals: Celtic de Glasgow-València, Rennes-Betis, Lazio-Sevilla i Sporting de Portugal-Vila-real. Els partits d'anada s'han de jugar el 14 de febrer i set dies més tard, el 21, hi haurà els de tornada.