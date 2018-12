El Manchester United acomiada José Mourinho

El portuguès José Mourinho ha estat destituït aquest dimarts com a entrenador del primer equip del Manchester United, segons ha confirmat el club anglès, de manera que posa fi a un període de dues temporades i mitja al capdavant dels 'red devils', que travessen una etapa de crisi a la Premier League, confirmada amb la seva última derrota a Anfield (3-1).



"El Manchester United anuncia que l'entrenador José Mourinho ha deixat el club amb efecte immediat", assenyala l'entitat, que ha agraït al tècnic lusità "el seu treball durant el seu període" en l'equip i li ha desitjat "èxit en el futur" .



A més, el United ha informat que nomenarà un nou entrenador interí fins al final de la temporada, mentre realitza "un exhaustiu procés de recerca" per trobar nou preparador.



Mourinho va recalar al United al maig de 2016, quan va signar un contracte de tres temporades. En els seus dos anys i mig al capdavant de la banqueta va conquistar una Lliga Europa (2017), una Carabao Cup i una Community Shield. A la Premier, l'equip va finalitzar sisè en la seva primera campanya i segon després del City el curs passat.



Els 'red devils', que han arribat als vuitens de final de la Lliga de Campions, es troben sisens al campionat domèstic, fora dels llocs europeus, i a 19 punts del liderat del Liverpool, que li va endossar un 3-1 el passat cap de setmana.



D'aquesta manera, l'exentrenador del Reial Madrid, l'Inter de Milà o el Porto és destituït per segona vegada en la seva carrera, després que el Chelsea prescindís d'ell el 17 de desembre de 2015, amb els 'blues' quinzens en lliga.





Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC