El Manresa B sap patir i torna a somriure al camp del Peralada

El Manresa B va tornar a sumar una nova victòria després de visitar el Peralada. Tots dos equips van disputar un duel molt intens i els manresans van saber imposar la seva superioritat per sumar els tres punts. L'equip de Joan Segura va aconseguir marcar un gol matiner obra de Castillo al minut 10 de joc. El Manresa va ampliar les distàncies a la meitat de la segona part amb el segon gol. L'equip de casa no va rendir-se i va avançar línies per intentar el miracle. El Peralada va aconseguir reduir distàncies set minuts abans del final però ja no va tenir més temps per marcar el gol de l'empat.