El Manresa perd gas i encaixa una altra derrota, amb l'Europa B

El Manresa juvenil va tornar a perdre, aquest cop al Nou Congost davant d'un Europa B que va aprofitar un gol de penal just a l'inici de la represa per agafar avantatge. L'equip entrenat per Andreu Peralata va fer un pas endavant i va dominar clarament el seu rival. Els manresans van poder posar la igualada al marcador amb un gol de Gargallo al minut 69. Els blanc-i-vermells van pressionar per buscar el segon i quan millor es trobaven van encaixar l'1-2 quatre minuts abans del final. Els jugadors bagencs van sortir a la desesperada en els darrers minuts però no van estar encertats de cara a porteria.