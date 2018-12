El Nàstic infantil segueix en estat de gràcia i suma una nova victòria

El Gimnàstic de Manresa infantil va encadenar la cinquena victòria consecutiva de la temporada després d'imposar-se en el complicat camp del Sant Andreu, gràcies a un solitari gol de Pascual en els primers minuts del partit.

L'equip entrenat per Edu Castilla va disputar un partit molt intens i des del principi el conjunt manresà va sortir molt fort. Fruit d'aquesta intensitat, al minut 14 el visitant Pascual va ser l'autor de l'únic gol de l'enfrontament. Els bagencs, com ja és habitual, gràcies a una sòlida defensa van ser capaços d'aturar l'ofensiva local en un duel en què l'equip de casa va buscar a la desesperada el gol de l'empat i no el va trobar. La setmana vinent els manresans tancaran l'any amb la visita al Nàstic de Parc de l'Atlètic Segre.