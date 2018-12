Nikola Dragovic es quedarà unes setmanes més al Baxi

La prioritat després del matx guanyat contra el Tecnyconta era que Nikola Dragovic pogués continuar, ni que fos amb un nou contracte temporal, a les files del Baxi. El de diumenge, en principi, havia de ser el seu darrer partit i avui havia de volar cap a Sèrbia, però anit el Bàsquet Manresa va aconseguir que es comprometés a estar sota les ordres de Peñarroya unes setmanes mes. L'acord sembla que serà per un mes, tot i que aquest matí el Manresa en donarà més detalls.

Amb Marko Lukovic lesionat al dit petit de la mà dreta i dubte per al partit de diumenge que ve (17 h) a la pista del Monbus Obradoiro, la presència de Dragovic se sumarà a les de Lalanne i Justin Doellman en les posicions interiors. De moment, no hi ha la incorporació d'un cinc que supleixi el lesionat Sakho. Des del Bàsquet Manresa s'insisteix que es fitxarà si es troba en el mercat un jugador amb el perfil i la despesa que encaixin en les expectatives.

Nikola Dragovic va arribar fa dos mesos per rellevar Marko Lukovic, que s'havia trencat l'escafoide. El seu rendiment, sobretot en defensa tot i que també ha tingut actuacions bones en atac (13 punts a Burgos, 9 contra el Tecnyconta), ha estat molt satisfactori i ha convençut el tècnic. Nascut fa ara 31 anys a Podgorica, a Montenegro, però de nacionalitat sèrbia, és un quatre de 2,06. En els seus 8 partits al Baxi ha estat a pista una mitjana de 18 minuts. Té unes estadístiques modestes (4,1 punts i 2,4 rebots) però el seu treball dona molta consistència. Esperant al que passarà més endavant, si finalment la seva vinculació continua o no, en les properes setmanes es decidirà si el Baxi es classifica o no per a la Copa del Rei, queden cinc jornades de la primera volta. A més, caldrà veure si Marko Lukovic, quan es recuperi de la mà, es guanya minuts en pista ja que quan ja va estar recuperat de la lesió de l'escafoide, Peñarroya no hi va comptar gens.



El Burgos fitxa Lima i Benite

Dos jugadors amb experiència en la lliga Endesa, els brasilers Augusto Lima i Vítor Benite són els fitxatges que ahir va confirmar el San Pablo Burgos. Ambdós arriben a l'ACB de nou des del Cedevita Zagreb, equip croat que disputa l'Eurocup.

Lima arriba amb l'afegit de tenir la doble nacionalitat (la brasilera i l'espanyola), mentre que Benite té el passaport italià i és comunitari. Van coincidir a l'UCAM Múrcia durant la temporada passada. Lima és un pivot de 2,08 i Benite un llançador de triples. El San Pablo Burgos té 4 victòries en 12 jornades.