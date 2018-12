El CB Manresa alinea dues dones per primera vegada a la lliga catalana

arxiu particular

Les jugadores del CB Manresa Georgeta Anghel i Eva Hermida al centre arxiu particular

A la setena jornada de la lliga catalana de billar a tres bandes, l'equip A del CB Manresa va empatar a casa amb el CB Cerdanyola, amb victòries de Valentí Carrillo i Antonio Garcia. L'equip B va superar el seu enfrontament amb el Sant Adrià amb triomfs de Miguel Huertas, Manel Lozano i Josep Algaba. Pel que fa a l'equip C, era derrotat a Mollerussa per un contundent 8 a 0, encara que cal destacar que va ser el primer cop a la història de la lliga catalana de billar a tres bandes que en un mateix equip hi juguessin dues dones, en aquest cas Georgeta Anghel i Eva Hermida.

El CB Manresa tindrà el cap de setmana que ve jornada de les quatre modalitats.