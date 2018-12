Cinc entitats esportives de Berga fan conjuntament la primera Quina Berguedana

És tradició en diferents poblacions del Berguedà organitzar, al voltant de les festes de Nadal, les populars quines (un joc amb una mecànica semblant a la del bingo). També enguany és així, fins al punt que ja se n'han celebrat algunes i altres estan programades, també sota la denominació de quinto (Gironella, Montmajor, Bagà, Casserres, entre d'altres). Normalment són club esportius que busquen la manera de finançar les seves activitats.

Aquest any, la novetat és el naixement de l'anomenada Quina Berguedana. I és que cinc entitats esportives de la capital de la comarca, el Club Esportiu Berga (futbol), el Bàsquet Berga, l'Handbol Berga, el Club Esquí Berguedà (voleibol) i els Mountain Runners (curses de munta-nya) han pres la iniciativa d'organitzar-la sumant el seu poder de convocatòria. Tindrà lloc dissabte dia, 22 de desembre, al pavelló vell de Berga a partir de les 10 del vespre. L'aparició de la Quina Berguedana coincideix amb el fet que s'ha deixat de fer la tradicional d'Avià, encara que no sembla que hi hagi una relació directa entre un fet i l'altre.

Com totes les quines, la Quina Berguedana no serà un simple joc d'atzar sinó que al seu voltant s'organitza una nit de gresca, amenitzada pel DJ TMalé, i amb servei de bar. La quina serà presentada per Judit Jordana i Josep Badia. El premi gros de la vetllada serà un gran viatge, valorat en uns mil euros; també hi haurà un grapat d'obsequis de diferent valor.

El preu dels cartrons és de 20 euros i es poden adquirir a Món Molins, a la cansaladeria i xarcuteria Rosell, al local dels Mountain Runners, a Assegurances Bilbao i al camp de futbol. La gent que hagi comprat el corresponent cartró tindrà seient assegurat.