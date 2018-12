Converteixen la Sant Silvestre Manresana en una atractiva cursa de muntanya de 10 km

El Grup Cube proposa acabar el 2018 fent esport. Per vuitè any consecutiu, organitza l'anomenada Sant Silvestre Manresana, enguany, amb importants novetats respecte a les anteriors. La principal, que el recorregut es canvia i en lloc d'asfalt serà de terra.

La prova, que serà el segon Memorial Dolors Garcia, es disputarà el dia de Sant Esteve (26 de desembre) a les 11 del matí. Tindrà un traçat completament nou que, en un 90%, passarà per camins rurals i corriols, i es convertirà en una cursa de muntanya. La sortida es donarà del carrer Agustí Coll, a tocar del mateix Cube, i els participants baixaran fins a les Marcetes i zones properes a Viladordis. Lluís Serracarbasa, director del Grup Cube, comentava ahir, a la presentació, que «és un circuit molt atractiu, amb unes vistes impressionants. No té gaire desnivell, només hi ha dues pujadetes curtes, una mica intenses, però que si fa falta es poden fer caminant. Per la duresa, ningú no s'ha de fer enrere. Ens fa especial il·lusió aquest nou recorregut perquè ha estat dissenyat pels mateixos companys de Dolors Garcia».

Fins ara, la Sant Silvestre Manresana era d'uns 8 km i enguany s'ha pujat a 10 en bona part per l'Anella Verda. Aquesta proposta del Gimnàs Cube té el suport de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa i la col·laboració d'Autotransversal com a patrocinador principal i d'altres empreses com Inprovor, que assumeix una part del cost de la dessuadora que rebrà cada corredor.

Els atletes s'hi podran inscriure via on-line a través de la pàgina web www.cube.cat. També és possible fer la inscripció de forma presencial als dos centres del Grup Cube, el Cube Fitness Club i el Club Duo. El preu d'inscripció és de 16 euros (públic en general) i 14 euros per als abonats del Grup Cube. El mateix dia de la cursa també hi haurà inscripcions a un preu de 20 euros. En el moment que s'arribi al número màxim de participants, establert en 500 persones, es tancaran les inscripcions. Es lliuraran premis als tres primers classificats de la categoria general masculina i de la femenina. Tots els inscrits rebran l'esmentada dessuadora de regal en el moment de recollir el dorsal amb xip, i en acabar la cursa, un sèrie d'obsequis, cortesia dels diversos col·laboradors d'aquesta prova ja arrelada.

Pel que fa a la participació destaca la de l'Oussama Chouati, un clàssic al podi de vencedors de la Sant Silvestre Manresana i que es perfila com a nou favorit malgrat que no està tan habituat al nou tipus de recorregut. Des de fa unes temporades, Chouati (Avinent CA Manresa) estudia Enginyeria Aeroespacial a la Universitat de Maryland Eastern Shore, als Estats Units.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta va agrair en l'acte de presentació de la Sant Silvestre la tasca que fa «el Grup Cube d'ajudar a la promoció de l'activitat física en les seves organitzacions. Amb això també fan ciutat tot i que es tracti d'una empresa privada; ho agraïm molt. A més, a través del record de Dolors Garcia es posa en valor la gent que treballa per incentivar el treball físic en gent de totes les edats. Amb això també es millora la salut de les persones. Sigui com sigui, la Sant Silvestre Manresana és una bona excusa per cremar el que es menja de més aquestes festes de Nadal i en concret a l'hora de dinar del mateix dia de Sant Esteve, poc després de la prova».