La falta de gol condemna un River inofensiu a mans del convidat a la festa

El tifo que va desplegar l'afició de l'Al Ain a l'inici del partit, en què es llegia en castellà «Misión imPosible» amb les lletres "im" ratllades, va ser premonitori. Ni la tornada de Borre, sancionat pel partit definitiu de la Libertadores al Bernabéu, ni els seus dos gols van ser un bàlsam suficient per evitar la humiliació que ha suposat l'eliminació de River Plate a les semifinals del Mundial de Clubs.

Amb una sortida intensa, l'Al Ain, que jugava al seu estadi, va avançar-se al marcador als dos minuts de joc després d'un córner assajat que Berg, l'estrella sueca del conjunt dels Emirats Àrabs Units, va pentinar per convertir el primer gol del partit.

Això va crear dubtes a River, que sortia sense guardar-se res, amb l'equip de gal·la i amb Quintero, l'heroi de Madrid, a la banqueta. Però la reacció va ser ràpida. El mateix Borre, primer aprofitant un embolic dins l'àrea després d'una jugada per banda que rematava Pratto, i minuts després finalitzant una assistència precisa del Piti Martínez a l'esquena de la defensa, posava els milionaris per davant als 16 minuts de joc.

Des d'aquell moment, River es va convertir en l'amo i senyor de la primera part, amb Piti Martínez dirigint l'orquestra i amb Borre generant bons moviments a l'espai. Però no ho va aprofitar per tancar el partit i això li va passar factura, perquè l'inici de la segona part va ser una còpia de la primera. Falta ràpida a favor de l'Al Ain i, minuts després, gol de Caio, de gran jugada individual, sense cap mena de dubte el jugador amb més perill del conjunt asiàtic. A partir d'aquí, a River, un conjunt que necessita la pilota per desplegar el seu joc i imposar el seu ritme, se li va fer una muntanya poder construir jugades amb claredat.

El Muñeco Gallardo va moure ràpidament la banqueta, però ni Enzo ni Quintero van trobar el seu lloc en el partit. River se sentia superior, però seguia sense tancar el partit i donava esperances, cada minut que passava, per creure en el miracle del conjunt asiàtic. Qualsevol pilota que passava per les botes de Caio generava inquietud a les files milionàries. Tot semblava posar-se al seu lloc quan Casco, tirant d'experiència, va forçar un penal innocent que el Piti Martínez, en el seu penúltim partit amb el conjunt argentí abans de recalar a Atlanta, va desaprofitar amb un xut molt dur a la zona de confiança dels esquerrans que es va estavellar al travesser.

Amb dubtes i amb River alimentant la sensació que podia passar qualsevol cosa s'arribava al final del temps reglamentari amb tot el peix per vendre, en part gràcies a les bones parades del porter Khalid Eisa, el gran heroi local. Unes intervencions que el mantindrien en el paper de protagonista juntament amb el seu homòleg argentí Armani durant els 30 minuts de la pròrroga, en què el cansament i la por van evitar que es mogués el marcador. El duel, però, s'havia de resoldre a la tanda de penals i, amb 5 a 4 per l'Al Ain, Eisa va aturar el penal definitiu a Enzo Pérez, fent embogir als aficionats locals i provocant un mar de llàgrimes a la passional afició argentina que s'havia desplaçat fins allà.

Sorprenentment, l'Al Ain dels Emirats Àrabs Units, un equip convidat per la FIFA com a membre del país amfitrió, és el flamant finalista d'un torneig que demana a crits una revisió.