L'Ajuntament subvenciona amb 6.000 euros el Minorisa

L'Ajuntament de Manresa va informar ahir que ha signat un acord amb el Club Natació Minorisa per col·laborar en la promoció d'esports aquàtics a les piscines municipals. Segons aquest conveni, el consistori atorga una subvenció de 6.000 euros a l'entitat esportiva. L'acord va ser rubricat ahir al migdia per l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i el president del club, Lluís Lázaro, amb la presència del regidor d'Esports, Jordi Serracanta.

Segons l'acord, l'Ajuntament atorga la subvenció i el CN Minorisa es compromet a donar suport en l'organització de competicions oficials, tant federades com escolars, que s'organitzin dins del recinte de les piscines municipals de Manresa. També, a participar i a organitzar esdeveniments de gran impacte a escala del país, a prendre part en el programa d'esport inclusiu mitjançant la cessió a l'Ajuntament de Manresa de places lliures de quotes per a infants i joves amb dificultats econòmiques fins a un màxim del 5% del total de les places que ofereix l'entitat i a establir acords de col·laboració amb els centres educatius i les seves AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) de la ciutat per tal de fomentar l'esport extraescolar.



Guanys dins de les pèrdues

L'acord se signa després de la celebració d'una assemblea en què es va determinar el tancament de l'exercici 2017-18 amb uns ingressos de 224.495,56 euros i unes despeses de 223.801,86 euros, la qual cosa dona un resultat positiu de 693,76 euros. De cara al present exercici es van aprofitar uns ingressos de 232.817,53 euros i un total positiu de 2.959,56 euros, després d'unes despeses previstes de 229.058,04 euros.

En aquest punt es va demanar quina era la situació del club pel que fa a l'acumulat. La junta directiva va presentar un dèficit de 32.283 euros, una xifra que el president Lázaro va comentar que ja s'havia trobat en accedir al càrrec. Es tracta del 12% del pressupost.

El mateix president també va comentar les dificultats per trobar esponsorització i va agrair l'aportació d'alguns socis i els 6.000 euros que se sabia que donaria l'Ajuntament. També existeixen les quotes que s'aporten a la Fundació Jesús Serra i els anunciants. Pel que fa a l'apartat de despeses, va explicar que la majoria van destinades als salaris dels treballadors i que l'aportació del club és buscar bons tècnics amb uns sous ajustats.



El 70% més d'esportistes

En l'informe esportiu, es va destacar l'augment de la xifra dels esportistes federats els darrers cinc anys ,que han passat de 202 als actuals 343, prop del 70% més que aleshores. La xifra més alta és la de nedadors (115, inclosos els màsters), seguits del waterpolo (100), triatló (69) i natació artística (59). Aquest èxit, però, provoca que el club estigui pràcticament al seu límit perquè no disposa de més espais d'entrenament.

També es va tractar el canvi de tècnics obligat per les jubilacions de Gaspar Ventura i Genís Rico. Així, Mariano J. Herranz queda com a responsable de la natació i director tècnic del club, Maia Espiau, del waterpolo i directora tècnica de l'especialitat, Dani Calvo, del waterpolo, i Amand Redondo, coordinador del triatló.