Manresa obre el camp de futbol Cruyff Court en un espai que ha generat anys de polèmica

El camp de futbol de gespa artificial de reduïdes dimensions que s'ha construït a la plaça del Milcentenari durant l'últim mes ja està a disposició dels nens i joves del Barri Antic de Manresa des de divendres.

La suspensió de la inauguració del nou equipament, prevista per a dijous passat a les 3 de la tarda, a causa de la pluja, no va ser un impediment per tal que el consistori posés en funcionament la instal·lació l'endemà. La configuració del Cruyff Court al qual dona nom el waterpolista olímpic Manel Estiarte permet cloure la primera fase de la reconfiguració d'aquest espai com a parc esportiu. La segona, consistent en l'adequació de la resta de l'antiga zona d'aparcament en un circuit work out, una àrea esportiva de lliure accés que permet als usuaris la pràctica de múltiples exercicis gimnàstics inspirats en el crossfit, es realitzarà durant el 2019.



Una eina d'inclusió i cohesió social



El Cruyff Court Manel Estiarte és fruit de l'aliança entre la Fundació Cruyff, la Fundació Bancària La Caixa i la Fundació FC Barcelona per a la construcció de 15 Cruyff Courts arreu de Catalunya, prioritzant àrees ciutadanes desfavorides per fomentar la inclusió social d'infants i joves. La Fundació Cruyff i les entitats col·laboradores n'assumeixen el cost íntegrament, quantificat en més de 175.000 euros.

Els Cruyff Courts són petits camps de futbol de gespa artificial de lliure accés que tenen com a objectiu fomentar la pràctica de l'esport i inculcar valors com la responsabilitat, el joc en equip i la superació personal, així com prevenir el sedentarisme i l'obesitat infantil. No en va, l'espai recull en un rètol «Les 14 regles de Johan Cruyff», que inculquen als usuaris la filosofia amb què haurien de fer esport.

Tot i ser un camp de futbol d'ús lliure, l'Ajuntament ha previst que s'hi puguin fer activitats organitzades per entitats, amb preferència per les que treballen al Barri Antic en l'educació en el lleure. Les reserves les gestionarà la regidoria d'Esports.

Pel que fa a les característiques específiques del Cruyff Court Manel Estiarte, cal remarcar que ocupa una superfície una mica inferior a un camp de futbol 7; que tota la seva estructura, incloses les porteries i les barres que actuen com a xarxes, és metàl·lica, i que es pot dividir en dos camps transversals equivalents a la meitat del Cruyff Court. En aquest supòsit, quatre tanques pintades de color taronja actuarien com a porteries.



Polèmica reducció de la zona blava



L'adequació de l'ús de la plaça del Milcentenari al que determinen els plans urbanístics de la ciutat des del 1981 i la consegüent pèrdua de 43 places d'aparcament de zona blava a l'entorn de la plaça, al davant i al costat de l'església del Carme, reconvertides en places de zona verda per a residents, és a dir, d'ús preferent per als veïns del Barri Antic, va provocar «la irada reacció» de l'Associació de Comerciants de Sobrer-roca, plaça Major, Sant Miquel i voltants.

L'entitat va assegurar que per als comerciants i restauradors la modificació era «totalment inacceptable» (vegeu Regió7 del 4 d'octubre). El govern municipal va explicar que el que s'havia fet era traslladar les places de zona verda que es perdien amb la construcció del Cruyff Court. Els comerciants consideraven més adequada la seva proposta: que aquesta fos una zona mixta d'aparcament per a comerciants i veïns.