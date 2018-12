El martorellenc Eric Garcia debuta oficialment en el City de Pep Guardiola

El futbolista martorellenc Eric Garcia Martret es va estrenar dimarts a la nit en partit oficial amb el Manchester City de Pep Guardiola davant el Leicester. El jugador, de 17 anys, va jugar com a titular i els 90 minuts de joc en un duel que va portat els citicens a les semifinals de la Carabao Cup després de superar el seu rival la tanda de penals.

El defensa martorellenc es va incorporar a l'acadèmia del Manchester City l'estiu de 2017 procedent del FC Barcelona, on es va formar després del seu pas pel CF Martorell. En declaracions al web del Manchester City, Eric Garcia ha assegurat que «el més important és que el club està fent una gran feina a l'acadèmia, formant jugadors que poden jugar al primer equip, tot i que sabem que no és gens fàcil», reconeix.»Vaig poder dormir», reconeixia el martorellenc després que el tècnic català li confirmés que seria titular al King Power Stadium el dia abans. Eric Garcia ha tornat als terrenys de joc després d'estar dos mesos lesionat. Va jugar els 90 minuts amb el City davant el Hoffenheim en partit corresponent a la Youth League. «Després vaig rebre la trucada per entrenar amb el primer equip. Ha estat increïble», ha confessat. Un cop finalitzat el partit, Guardiola es va apropar a Eric Garcia i li ha fer un petó a la galta. Treballar amb Pep Guardiola és com anar a l'escola. Cada dia aprens alguna cosa diferent», ha sentenciat. Eric Garcia ja va fer la pretemporada amb el primer equip del City en la gira als EUA.