Messi ja és l'únic jugador que té cinc Botes d'Or a casa

L'estrella del Barça, Leo Messi, ja té la seva cinquena Bota d'Or a casa. Ahir la va recollir a l'Antiga Fàbrica Damm de Barcelona de mans de Juan Ignacio Gallardo, director del diari Marca, un dels rotatius que forma part de l'European Sports Media, l'entitat que atorga el premi. El cinquè guardó de l'argentí, aconseguit per haver estat el màxim golejador de les lligues europees la temporada passada, li serveix per passar davant de Cristiano Ronaldo, que l'ha guanyat quatre cops.

En l'acte d'ahir va estar acompanyat pels seus companys Sergi Roberto i Sergio Busquets, a part del president, Josep Maria Bartomeu, i per membres de l'organigrama blaugrana. En rebre la Bota d'Or, va admetre que es troba «molt bé anímicament i física. No m'esperava tot això quan vaig arrencar el meu somni, que era ser professional i poder triomfar en el futbol». També va avisar del potencial de l'Olympique de Lió, rival a la Champions, «que ja va plantar cara al Manchester City».



Rabiot, més a prop

D'altra banda, el diari Le Parisien va informar ahir que el jugador del París Saint-Germain Adrien Rabiot i el Barça ja haurien arribat a un acord perquè el centrecampista s'incorporés al club la temporada vinent. Rabiot, que s'ha negat sistemàticament a renovar pel conjunt parisenc, ha estat apartat de l'equip els darrers dies i es podria passar el proper mig any sense jugar, com a represàlia per haver pres aquesta decisió.