El River és humiliat per l'Al Ain, que jugarà la final del Mundial

Només nou dies després de tocar el cel amb les mans amb la conquesta de la Copa Libertadores, el River Plate va ser humiliat en les semifinals del Mundial de clubs per un equip com l'Al Ain de la Unió dels Emirats Àrabs, un conjunt que juga la competició com a amfitrió i que havia superat el Team Wellington en la ronda prèvia després de perdre per 0-3 i l'Esperance de Tunísia als quarts de final. Ahir, va necessitar els penals per deixar fora el campió sud-americà i es perfila com a possible rival del Reial Madrid en la final de dissabte, sempre que els blancs derrotin avui el Kashima Antlers japonès.

Ahir, l'Al Ain es va avançar mitjançant Marcus Berg a l'inici, però el colombià Santos Borré va anotar dos gols i al quart d'hora ja havia remuntat. A la segona part, Caio va empatar a dos per l'Al Ain, que va superar la pròrroga i va enviar el partit als penals. Una errada, en l'últim, d'Enzo Pérez va deixar el River fora del torneig.