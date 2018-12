Un esdeveniment que dona prestigi a Igualada l'any en què serà ciutat europea de l'esport

L'arribada de la Vuelta a Espa-nya a Igualada serà un dels actes més destacats, esportivament parlant, d'un any en què la ciutat serà la capital europea de l'esport. Aquesta denominació és concedida per la Federació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe) i se li va comunicar oficialment a Igualada el passat 26 d'octubre.

Ja des d'aquell moment, Igualada va mostrar-se disposada a acollir un gran nombre d'esdeviments, tal com havia quedat clar en les campanyes de suport que havia recollit per aconseguir la nominació. A més, l'esdeveniment ha de servir per modernitzar els equipaments igualadins, amb obres com la construcció d'una pista coberta d'entrenament, una pista poliesportiva i millores als pavellons, vestidors i sales dels ja existents.

Des de llavors, Igualada està convertint-se en seu esportiva des de diversos punts de vista. La setmana passada, per exemple, va ser nominada la capital del bàsquet femení català per a tot l'any.



Moltes etapes de muntanya

L'etapa d'Igualada de la Vuelta a Espanya és una més de les que sol haver-hi en la cursa que no són d'alta muntanya però que castiguen els corredors, etapes curtes i amb desnivells pronunciats, com l'ascens a Javalambre de la jornada 5 o al Mas de la Costa, just abans d'entrar a Catalunya.

També hi haurà jornades molt dures, com la d'Andorra, amb cinc ports de muntanya, o les arribades a Los Machucos i el port d'Acebo, de categoria especial, o a la Cubilla, de primera categoria, a més d'una penúltima etapa important a la Sierra de Madrid. La Vuelta 2019 començarà a Torrevella, passarà per França i acabarà a Madrid.