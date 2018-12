El Gimnàstic de Manresa rebrà 13.800 euros de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Manresa i el Club Gimnàstic de Manresa han signat un conveni de col·laboració a través del qual el consistori atorga una subvenció de 13.800 euros per a la realització d'activitats vinculades a la promoció del futbol a la ciutat i a sufragar part de les despeses derivades de la participació de l'equip juvenil masculí en la màxima competició estatal, la lliga de Divisió d'Honor. L'acord va ser rubricat ahir per l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i el president del club, Miquel Sebastià. Hi va assistir també el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, i el vicepresident del club, Darío Riera.

El Club Gimnàstic de Manresa és una entitat que es dedica a la promoció del futbol, amb diferents equips que participen en diferents competicions de lligues federades. Igualment, també té en funcionament una escola de futbol per iniciar els més petits. L'Ajuntament de Manresa reconeix la importància del projecte que realitza el Club Gimnàstic de Manresa en el foment de l'esport i, per aquest motiu, recolza l'activitat que porta a terme en benefici de l'interès general de la ciutat.