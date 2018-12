Igualada acollirà per segona vegada un final d'etapa de la Vuelta a Espanya

La ciutat d'Igualada acollirà el final de la vuitena etapa de la propera edició de la Vuelta Ciclista a Espanya, segons es va desvetllar ahir en la presentació de la prova, que es va fer a Madrid. El trajecte d'aquella jornada haurà començat a Valls i arribarà a la capital anoienca després d'haver passat de resquitllada per aquesta comarca, en concret per Sant Pere Sallavinera, abans d'encaminar-se al Bages –cap a Fonollosa, Manresa, Monistrol i Montserrat– i arribar a la ciutat amb un pas previ per Castellolí.

Aquesta serà la segona vegada a la història que Igualada acull un final d'etapa de la Vuelta. El primer cop va ser el 2 de maig del 1970, quan va rebre la cursa, que havia sortit de Barcelona, després de 5 hores, 4 minuts i 51 segons de trajecte. La victòria va ser per al corredor salmantí Agustín Tamames, que es va imposar a Miguel María Lasa i al belga Thomas van Springel. El líder, després d'aquella etapa, va ser el mític Luis Ocaña, que va acabar guanyant la Vuelta amb 1 minut i 18 segons respecte del mateix Tamames.



Mitja muntanya

L'etapa que acabarà a Igualada aquest cop és considerada de mitja muntanya per la pujada a Montserrat només 27 quilòmetres abans de la meta. El port, de segona categoria, pot sacsejar el gran grup quan s'hauran disputat poques jornades, encara, de la cursa. Abans, segons l'opinió de l'exciclista aragonès Fernando Escartín al mateix lloc web de la Vuelta, l'etapa serà trencacames, «no tant pels ports que s'hauran pujat, sinó més aviat pel tipus de terreny. Els esprínters hauran de decidir si deixen que una escapada triomfi o si controlar la cursa per tal d'arribar amb tot el grup unit».

La darrera vegada que Igualada va veure passar la Vuelta a Espa-nya va ser el 8 de setembre del 2010. Aleshores era una jornada entre Vilanova i la Geltrú i Andor-ra, i el triomf va correspondre al ciclista basc Igor Antón, que se situaria líder. El guanyador de la Vuelta va ser l'escalador italià Vincenzo Nibali.



Pas per Manresa

Tot i que el recorregut encara no ha estat desvetllat amb tots els detalls possibles, i només es va donar a conèixer les poblacions per les quals passar la cursa, és probable que quan entrin a Manresa els corredors facin el mateix itinerari que van dur a terme el 2012, la darrera vegada en què la Vuelta va travessar la capital bagenca. Aleshores, va entrar per la carretera de Cardona, va baixar pel car-rer Francesc Moragas i va transitar pel passeig del Riu. Era el diumenge de la festa major, el 26 d'agost, al migdia, i els ciclistes havien sortit d'Andorra per dirigir-se cap a Barcelona, en una etapa que va guanyar el belga Philippe Gilbert. Joaquim Rodríguez va aconseguir el lideratge de la prova, malgrat que la Vuelta l'acabaria guanyant el madrileny Alberto Contador.

També hi ha la possibilitat que la cursa voregi la ciutat i passi per la ronda per tal de baixar per la C-55 en direcció al sud. Es dirigirà cap a Monistrol de Montserrat, on començarà la pujada a Montser-rat per la cara est i la baixada per l'altra banda, en direcció a Castellolí en la recerca de la línia de meta.

Aquesta serà l'única etapa catalana de la Vuelta de l'any que ve, ja que la següent discorrerà completament per Andorra.