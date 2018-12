Josep Garcia, Toni Elías i el jove Marc Prat, entre els guardonats del RACC

El lliurament de premis RACC MotorSport va reunir tots els pilots del club que han aconseguit triomfs arreu del món en les diferents disciplines del motor en les quals participen i han defensat el logotip del RACC. Gil Membrado (11 anys) i el bagenc Marc Prat (12 anys) van ser els primers en pujar a la tarima per recollir el corresponent trofeu pels resultats que han obtingut en kàrting. Pel que fa als premis als Pilots RACC 2018, van ser guardonats noms com Albert Llovera, Josep M. Membrado, Francesc Gutiérrez i Dani Clos en el món de l'automobilisme; i en motos, diferents joves, com José Antonio Rueda, Nil Roig, Miquel Parra i Òscar Núñez, el cas del qual és admirable perquè és sord.

Per la seva trajectòria 2018, el RACC també va reconèixer corredors ja consagrats, com Àlex Palou, Joaquim Folch, Albert Costa, Dani Juncadella, Pepe Oriola i Carlos Sainz Jr., pel que fa a circuits; José Antonio Suárez, Pepe López, Joan Vinyes, Dani Sordo i Nil Solans, en ral·lis; i també motoristes, com Laia Sanz, Jorge Lorenzo, Àlex Márquez, Aleix i Pol Espargaró, Albert Arenas, Aron Canet o Xavi Vierge.

Tampoc van faltar mencions especials per als següents pilots: el manresà Toni Elías, Xavier Pinsach i Sergio García Dols, tots ells per les posicions de plata en els respectius campionats motociclistes, Superbikes Moto Amèrica, Campionat d'Espanya de Super-Stock 1000 i Campionat del Món Júnior de Moto3. I, en automobilisme, els trofeus van ser per a Àlex Riberas (2n en les Blancpain GT Series), Pep Bassas i el seu copilot Manel Muñoz (segons de la BKR2 del nacional de ral·lis); i Pepe Arqué, com a primer rookie del Campionat d'Espanya de CarCross.

També es va reconèixer pilots que han assolit grans fites: Efrén Llarena i Sara Fernández, Jan Solans i Mauro Barreiro, Marc Alcoba, Adrián Cruces, el surienc Josep Garcia –campió estatal d'enduro–, Xevi Pons i va tancar l'apartat un Carlos Sainz molt ovacionat, guanyador del darrer Dakar.