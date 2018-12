L'Escola de Ciclisme de Manresa ja té 26 alumnes i tramita l'homologació com a centre de la FCC

L'Escola de Ciclisme de Manresa comença a recollir, en el seu segon any d'activitat, els primers fruits d'un centre que, tal com assenyala Ferran Molina, president de l'Esport Ciclista Manresà, «pretén potenciar i popularitzar la pràctica del ciclisme entre els nens i joves de Manresa fins assolir una quantitat de corredors que permeti l'aflorament de talent, de futurs campions». La data d'inici dels entrenaments el curs lectiu 2017-18 va propiciar que el centre només acollís nou joves ciclistes, cinc adeptes al trial i quatre amants del BTT.

Enguany, la xifra d'alumnes s'ha incrementat exponencialment fins arribar als 26: 14 nens i joves que s'inicien en el BTT i 12 que es formen com a futurs corredors de trial. «És un projecte que ha nascut per perdurar», sentencia el regidor d'Esports, Jordi Ser-racanta. «Les xifres d'aquest curs refermen la nostra determinació i ens demostren que anem pel bon camí», conclou. El centre tramita l'homologació com a escola oficial de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC), ja que compleix tots els requisits per ser-ho, i prepara campus específics per Setmana Santa i el proper estiu.