L'Hoquei Línia Igualada cau amb el Jujol B a les Comes

En partit corresponent a la lliga catalana, l'equip sènior de l'Hoquei Línia Igualada va jugar a les Comes amb el Jujol B (sant Joan Despí) i va caure per 5 a 7. Els iguladins no van tenir una bona arrancada i van rebre tres gols. Mica en mica van canviar les tornes i els locals escurçaven les diferències amb dos gols, tot i que es va arribar al descans amb 2 a 5. A la segona part, el conjunt igualadí va creure en la remuntanda amb un joc vistós i ràpid, però li va faltar temps per consumar-la.

Per la seva part, la formació benjamí va aconseguir una meritòria victòria a la pista del Gadex A de Sabadell per un ajustat 3 a 4, que li permet situar-se segon. El partit va ser molt disputat i smepre amb avantatges dels anoiencs, encara que no eren definitives gràcies a l'empenta dels locals.