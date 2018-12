Ple de victòries dels equips de l'Igualada Femení

Totes les fromacions de l'Igualada Femení HCP van tenir un cap de setmana rodó. El conjunt que milita a Nacional Catalana ha tancat la primera fase amb la segona plaça al grup A (compartida amb el CP Vilanova), després d'imposar-se a la pista del CH Mataró per 2 a 4. Les locals s'avançaven al primer minut, però Carla Claramunt empatava el marcador un minut després. En un partit obert i amb moltes opcions atacants per ambdós equips, les igualadines remuntaven gràcies al gol de l'Elba Garreta a cinc minuts del descans. A la represa, Claramunt marcava el tercer gol al minut quatre. I un minut després, Queralt del Àguila deixava pràcticament sentenciat el marcador amb el quart gol. Les igualadines van dominar la segona part però les locals encara marcarien el seu segon gol a nou minuts del final. Els vuit equips que passen al grup 1 són: HC Palau Plegamans 18 punts; CP Vilanova 12; Igualada Femení HCP 12; CP Voltregà 9; CP Manlleu 8; PHC Sant Cugat 8, CHP Bigues i Riells 3; Vilassar HC 0. L'equip de la Pulgui debutarà, en la segona fase, a la pista del CHP Sant Cugat el dissabte 12 de gener a les 18.30 h.

A Segona Catalana, l'Igualada Femení es va desfer del Mollet HC per 5 a 1; en sub-14, victòria igualadina de l'equip A a la pista del Figueres Girona per 3 a 7; el B sub-14 va vèncer també a domicili, en aquest cas a casa del Martinenc per un ajustat 2 a 3; el mini superava el CP Voltregà per 3 a 2.