La Sant Silvestre de Berga arriba amb més animació

La Sant Silvestre tornarà, puntualment a Berga, el darrer dia de l'any. El Club Atlètic Berga i l'Ajuntament de Berga escalfen motors per a la prova, que tindrà lloc el proper 31 de desembre i l'objectiu d'arribar als mil corredors entre les curses infantils i la de 5 quilòmetres. Els organitzadors esperen mantenir el mateix poder de convocatòria dels anys anteriors amb una cursa amb més animació i, enguany, amb la presència de la campanya #VullLaNit per aconseguir unes festes lliures de violència sexista a la ciutat.

A les 5 de la tarda s'iniciaran les curses infantils i el tret de sortida de la cursa de 5 quilòmetres serà a 2/4 de 7 de la tarda, a la zona del passeig de la Indústria. Joan Tor-rents, president del Club Atlètic Berga, avançava en l'acte de presentació que enguany tornarà a haver-hi l'actuació musical del grup We Are Us, i que, a més a més, s'incrementarà l'animació en diferents punts del recorregut, que travessarà la ciutat de punta a punta, com ja és habitual. També hi haurà una sessió de zumba. Les inscripcions es poden fer a www.clubatleticberga.com i a Tandem Sports, Intersport Serra Martí, Rios Running i Costa Esports de Berga i de Gironella.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez, reconeixia «l'esforç que han fet els organitzadors els darrers anys per consolidar la prova com una de les més concorregudes de la Catalunya Central» i fa una crida als berguedans i als veïns de les comarques properes a participar-hi.