La selecció catalana de curses d'orientació debutarà al Mundial de 'rogaining' a la Molina

El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, va presidir dimarts la presentació del campionat del món de rogaining (especialitat de cursa d'orientació) que se celebrarà l'estiu de l'any que ve a la Molina amb la presència dels millors especialistes internacionals, entre els quals hi haurà per primer cop la selecció catalana. Es preveu que la prova de la Cerda-nya (26 i 27 de juliol) sigui excepcional, tenint en compte que aquest 2018 no s'ha celebrat el Mundial. S'espera que hi participin més de mil corredors.