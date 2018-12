La trobada German Classic Car reuneix uns 130 vehicles

El Clàssic Motor Club del Bages, va organitzar la segona edició de la la German Classic Car, una trobada de cotxes clàssics dedicada exclusivament a vehicles de marques alemanyes i amb tots els beneficis destinats a La Marató de TV3. Uns 130 vehicles es van reunir a Sant Vicenç de Castellet, on els participants van esmorzar, i seguidament van fer un itinerari per Castellbell, Rellinars, Matadepera, Talamanca i Navarcles, on hi va haver una rua pels carrers principals del poble fins a l'Auditori Agustí Soler i Mas. Allà s'hi va fer una xerrada a càrrec de Víctor Sagi, que ha participat 14 vegades al ral·li Montecarlo Historique.