El Barça tanca la cessió del central Murillo amb possible opció de compra

El Barça va fer oficial ahir al vespre la cessió del central colombià Jeison Murillo, procedent del València, fins a final d'aquesta temporada. El defensa, que ahir va passar la revisió mèdica a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, jugarà de blaugrana fins a final de temporada a canvi de dos milions d'euros. A canvi, el Barça es reserva una possible opció de compra de 25 milions d'euros. Murillo serà presentat dijous vinent, un cop passat el Nadal, i podria debutar en el primer partit de l'any nou, el dia de Reis a Getafe.

La situació de Murillo al València no era bona. El club va pagar aquest estiu els 12 milions d'euros que costava, després d'una temporada cedit per l'Inter de Milà, però a partir d'aquest moment el tècnic valencianista, Marcelino García, va deixar de comptar amb ell i només ha disputat tres partits, en un dels quals va provocar l'expulsió de Cristiano Ronaldo en el duel de Champions entre el València i la Juventus. El club de Mestalla buscava la manera de desprendre-se'n durant el mercat d'hivern i ha trobat la necessitat del Barça.

L'equip de Valverde s'ha quedat amb només dos centrals hàbils del primer equip, després de la lesió sense recuperació a la vista d'Umtiti i de les moltes recaigudes musculars de Vermaelen. Com que el tècnic no confia en els jugadors del Barça B, i el club no ha aconseguit la cessió de la primera opció, el central del Chelsea Christensen, s'ha decidit apostar per Murillo.

El colombià, de 26 anys, ha jugat a la lliga estatal al Cadis, Las Palmas i al Granada, abans de ser fitxat per l'Inter, club que el va cedir i traspassar al València.