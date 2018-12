Els futbolistes de Solsona ja tenen el seu àlbum personalitzat de cromos

El futbol és un esport que, a Solsona, mou una ingent quantitat de persones que gestiona el Club Futbol Solsona i el Futbol Base Solsona Arrels (FBSA). I pel que fa al futbol base, als implicats més directament en la pràctica del futbol repartits entre els 21 equips del club com són els jugadors, entrenadors i delegats, cal sumar-hi

els pares i familiars que acompa-nyen els joves futbolistes.

I, en aquest àmbit, molt con-corregut va ser l'acte de presentació de l'àlbum de cromos personalitzat que es va celebrar a la sala polivalent dissabte passat a la tarda. Adults i nens i nenes d'edats molt diferents (els més petits acompanyats dels pares; la resta, en grups d'amics) van convertir la presentació en una festa del futbol. Els petits i joves no podien amagar la il·lusió que els feia poder tenir a les mans l'àlbum amb la seva foto al davant, en color; i just després de l'esperada entrega molts no van estar-se d'enganxar els primers cromos que ja duien a les butxaques. La festa va començar a la tarda i es va allargar fins als volts de les 11 de la nit, i molts assistents van decidir quedar-se a sopar un entrepà amb refresc. Era una bona ocasió per establir relacions socials. «Vam preparar l'acte per enfortir els vincles entre el club i els seus integrants, seguidors, socis i simpatitzants», va explicar Ernest Estany, president del CF Solsona. Per a Estany, «es tractava que la gent es conegués, parlés? en definitiva, volem que se sentin part d'un club, a més a més d'un equip». El president anuncia una segona part de l'acte de presentació i que serà la celebració d'un intercanvi de cromos el proper dia 30 de desembre, al camp de futbol. Amb una tirada de tres-cents quaranta-cinc exemplars, que és ampliable, l'adquisició de l'àlbum va ser gratuïta i personalitzada i la compra de cromos es pot fer a les llibreries habituals de Solsona al preu d'un euro el paquet de set cromos, però també s'ha editat una promoció de paquets amb 77 cromos irrepetibles a 10 euros cada paquet. El president Estany destaca que «ha estat un esforç important pel que fa a hores dedicades, però no ha comportat cap risc econòmic per al club».

Per tirar endavant aquesta iniciativa el CF Solsona/Futbol Base Solsona Arrels va crear una comissió organitzadora encapçalada per Jaume Garcia, com a coordinador de l'àlbum. Garcia explica que «la idea va sorgir arran de l'èxit que va tenir a Cardona, on es

va fer l'any passat, i vam animar-nos a tirar-la endavant».