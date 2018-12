«A Solsona, tenim tres equips femenins d'un bon nivell»

Ivet Oliva es mira amb atenció i sense presses el seu àlbum personalitzat, amb la seva foto estampada al marge inferior esquerre de la portada on se la veu vestida amb la samarreta i els pantalons que es posa quan surt a jugar; a més a més dels guants. I és que la Ivet, que té 11 anys, juga de portera a l'equip infantil femení.



Què opines d'aquest acte de presentació de l'àlbum que ha organitzat el club?

Em sembla una bona iniciativa. És interessant perquè és una bona ocasió per conèixer els jugadors i entrenadors d'altres equips. A més a més, també serveix per promocionar el club.

Com veus el futbol femení a Solsona?

Crec que som en una fase de creixement, i actualment ja som tres equips amb un bon nivell, com ho demostra el fet que juguem la gran majoria de partits a la província de Barcelona, on hi ha més igualtat i rivalitat.

Com reaccionen els nois de l'escola o de la colla d'amics quan saben que jugues a futbol?

Al principi em deien que era un esport per a homes, però callen quan em veuen jugar i parar pilotes. Ara, és al contrari, els agrada que jugui a futbol.