Dembelé i Messi resolen el partit contra el Celta

El Barcelona ha acomiadat el 2018 com a líder de LaLiga Santander, després de derrotar el Celta al Camp Nou (2-0), en un partit que ha resolt en un gran primera meitat per després avorrir amb un joc anodí en la segona.

L'equip blaugrana encadena quatre victòries en el campionat en les quals no ha encaixat cap gol -una de les assignatures pendents dels d'Ernesto Valverde- i ha anotat tretze dianes.

Ha marcat el Barça a la primera que ha tingut. Com tantes i tantes vegades, l'han fabricat Leo Messi i Jordi Alba. Un teva-meva que ha acabat amb un xut sec de l'astre argentí, el rebuig de Rubén Blanco i la rematada a gol de Dembélé.

Faltes d'indisciplina al marge, el francès està donant un gran rendiment al seu equip en les últimes setmanes. Ja suma deu gols entre totes les competicions i li ha guanyat el pols a Coutinho a l'onze de Valverde.

Amb Messi al comandament de les operacions, Alba obrint el camp per l'esquerra i Dembélé en llibertat per la gespa del Camp Nou, els blaugranes han gaudit d'una plàcida primera meitat.

Els locals han pogut fer el segon en una contra. Dembélé ha xocat amb Ruben Blanco en intentar arribar a una pilota a l'espai, Alba ha aprofitat la sortida del porter del Celta per rematar a gol i Araujo l'ha tret amb el pit sota pals.

Els gallecs tindrien la seva única ocasió en aquest primer acte poc després. Un xut col·locat de Maxi Gómez que ha obligat a estirar-se a Ter Stegen als 25 minuts, i Luis Suárez donava la rèplica amb un xut desviat després d'un bona acció dins l'àrea.

El Celta, ple de bones intencions, intentava fabricar una mica de futbol quan robava la pilota, però li faltava punteria i precisió en els metres finals, davant la desesperació de Iago Aspas, al qual li costava rebre una pilota en condicions per fer mal a la defensa blaugrana.

A l'equip de Cardoso li costava córrer cap enrere i replegar-se cada vegada que perdia la pilota, i el Barça ho ha aprofitat. De nou en transició, feia el segon just abans d'arribar al descans, en una altra connexió entre Jordi Alba i Messi que el '10' liquidaria definint amb l'esquerrana el seu mà a mà amb Rubén Blanco.

Per acabar-ho d'arreglar per als visitants, Aspas, l'estrella del conjunt, es retirava lesionat a l'inici de la segona part. Tot i així, el Celta ha seguit intentant disputar-li la pilota al Barcelona, encara que sense idees per sorprendre Ter Stegen.

L'equip de Valverde, que sembla haver-se acostumat a especular quan té el marcador a favor, se sentia cada vegada més còmode cedint terreny al seu rival per a sentenciar-lo a la contra. I el Celta ha anat guanyant presència al camp contrari.

Méndez ho ha provat en un parell d'ocasions -a la primera el seu xut ha marxat desviat i el segon l'ha tallat Ter Stegen- i també Bertrán que sumava una altra rematada, encara que aquesta innocent, a les estadístiques del quadre gallec.

Ni amb l'entrada d'Arthur i Coutinho ha aconseguit el Barça recobrar el control del partit, encara que Suárez ha tingut la més clara de tota la segona part per fer el tercer.

Una assistència d'Alba, pletòric un dia més, deixava sol l'uruguaià que rematava creuat fregant el pal esquerre de la porteria visitant.

Semedo n'ha tingut una altra poc després, però s'ha trobat amb la manyopla de Rubén Blanco i, en el temps afegit, Messi, la seva falta de sempre, que aquesta vegada ha enviat per damunt de l'escaire esquerra de la porteria del Celta.

El Barcelona al final no ha augmentat el compte i el Celta no ha aconseguit un gol de l'honor que hagués estat merescut. Els blaugranes acomiaden el 2018 com el 2017: com el millor equip de Primera.