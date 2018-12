Bernardo salva un punt al Girona quan la tercera derrota era molt a prop

Un cop de cap de Bernardo cinc minuts abans del final del partit va salvar un punt a un Girona que va estar a punt de caure per tercer cop seguit a la lliga. Els homes d'Eusebio van tenir molts problemes per controlar un Getafe rocós, que va tenir la primera ocasió amb una rematada de Mata que va blocar el reaparegut Bonou. La millor oportunitat de la primera part va ser per als locals, en un mà a mà de Portu que va rebutjar primer David Soria i que després va salvar Antunes damunt de la línia.

El Getafe va avisar a l'inici de la segona part amb una autorematada de Ramalho que va estar a punt de ser gol i es va avançar amb una bona centrada d'Antunes que Ángel, tot sol, va saber aprofitar. El partit es va anar tancant i va semblar que el Girona no podria empatar quan va arribar el gol en una falta lateral llançada per Granell que va rematar de cap Bernardo. En el temps que faltava, Portu va poder fer quedar els punts a casa, però primer no va arribar a una centrada de Valery i després no va dirigir bé un cop de cap.



La Reial s'enfonsa més

En el segon partit d'ahir, derrota de la Reial Societat a casa contra l'Alabès (0-1) en un resultat que pot resultar fatal per al seu tècnic, Asier Garitano. Els vitorians es van avançar a la primera part en una rematada de cap del seu davanter argentí Jonathan Calleri. El conjunt d'Abelardo manté la seva bona línia i ocupa la cinquena posició de la Lliga Santander.