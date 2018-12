El Cadí es posa a prova a la pista 'enemiga' de Bembibre

El Cadí la Seu pretén allargar tant com sigui possible el dolç moment de joc i resultats que viu. Classificat per primera vegada per disputar la Copa de la Reina, el club urgellenc ara es fixa el repte d'acabar la primera volta entre els quatre primers de la classificació i ser cap de sèrie per a la competició que es disputarà a Vitòria. Avui (18.15 hores) a Bembibre hi ha el primer examen a l'estat de forma de l'equip que prepara Bernat Canut. Per al tècnic de la Seu, el matx d'aquesta tarda és d'«alerta màxima».

Tradicionalment, la pista lleonesa ha anat malament a les urgellenques. Canut ho remarca i afegeix que «el Bembibre no està guanyant molts partits però els competeix i provoca anotacions baixes». D'aquí que no hi hagi cap mena de relaxació ni confiança. «Crec que tenim motius de sobres per estar motivats per a aquest partit», afirma Canut, i afegeix: «Ens hi juguem el futur a la Copa i a la Lliga. Vam dir que el final de la primera volta seria molt important, i encara que anem força bé, continua sent important».

El Cadí té totes les jugadores a disposició del tècnic. L'ala nord-americana Mehryn Kraker continua progressant respecte a les molèsties que té a la cama dreta i ara per ara no li impedeixen jugar tots els partits.