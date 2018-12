Doellman no jugarà a Santiago per una lumbàlgia, Pere Tomàs és dubte i arriba Yankuba Sima

El Baxi Manresa ha tingut una setmana farcida d'incidències des del punt de vista físic. Continua la plaga de lesions, que contrasta amb la brillant classificació, i els dos darrers afectats són Justin Doellman i Pere Tomàs. Com va avançar Regió7, Justin Doellman no s'ha entrenat en els darrers dies per unes molèsties a l'esquena i el tècnic Joan Peñarroya va explicar ahir que la causa és una lumbàlgia aguda. L'ala pivot americà no jugarà al Multiusos Fontes do Sar contra el Monbus i la seva baixa s'afegeix a la del base Gintvainis. També és dubte Pere Tomàs, que té molèsties al quàdriceps de la cama esquerra. Més optimisme hi ha en el cas de Marko Lukovic, ja més recuperat de la lesió en un dit de la mà dreta.

Entre les notícies positives que deixa la setmana cal citar-ne dues: la continuïtat de Nikola Dragovic per unes setmanes i l'arribada del pivot Yankuba Sima, compromís temporal, que ja havia estat en la pretemporada al Baxi.