L'Igualada Rigat tanca l'any rebent avui el Sant Cugat a les Comes

L'Igualada Rigat juga avui (20 h) el darrer partit de l'any. Els arlequinats reben la visita del Sant Cugat (equip que lluita per la permanència) a les Comes (20 h). Dijous els anoiencs van fer el darrer entrenament de la setmana, L'últim va ser valorat molt satisfactòriament pels entrenadors. Va consistir en una sessió de vídeo per acabar d'analitzar el rival. Després, els de Ferran López van fer treball de pista de situacions de contraatacs, finalitzacions, defensa i treball de 4×4. El mateix Ferran López ha apuntat que «crec que estem preparats per afrontar el dar-rer partit d'aquest 2018 a les Comes. Hem d'estar alerta i molt posats ja que el Sant Cugat pot posar-nos les coses molt difícils. Estic segur que competirem molt bé. Així ho ha fet l'equip fins ara. Per tant, preparats i forts i anem pels tres punts». Després de l'entrenament, els tècnics van donar la llista de convocats i donen entrada al jugador de la base Bernat Yeste.