El Liverpool manté el lideratge amb una sòlida victòria al camp dels Wolves

El Liverpool va posar pressió al Manchester City i a la resta de seguidors per a la jornada d'avui després de vèncer ahir, en el primer partit de la jornada, al camp del Wolverhampton Wanderers per 0-2. L'egipci Mohamed Salah, que està recuperant el bon estat de forma de la temporada passada, va ser el protagonista del partit en anotar el primer gol en els minuts inicials i servir el segon al central holandès Virgil van Dijk. L'equip de Klopp va mantenir la diferència sota d'una pluja torrencial. De cara a la jornada d'avui, el City de Guardiola, que arrencarà a cinc punts dels reds, té un partit assequible, però davant del qual no es pot adormir, a casa contra el Crystal Palace. D'avui també destaca el debut d'Ole Gunnar Solskjaer a la banqueta del Manchester United en la visita al camp del Cardiff City.