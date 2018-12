El Manresa FS espera consolidar més el segon lloc a la pista de La Unión

El Manresa FS visitarà, aquest dissabte a les 18 hores, l'equip de La Unión al Pavelló Nou, a Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d'una pista que normalment és força propícia als bagencs, que, en aquesta ocasió, lluiten per sumar els tres punts i consolidar la brillant segona posició que ocupen dins la classificació.

El conjunt colomenc, el rival del Manresa FS, ha jugat 7 partits com a local fins ara, amb un bagatge de 3 victòries, 2 empats i 2 derrotes, aquestes encaixades amb dos equips punters com són Hospitalet i Mataró. Globalment l'equip unionista és vuitè, amb 18 punts acumulats, que han arribat pels 5 partits guanyats i 3 empats, mentre que les derrotes han estat sis. Pel que fa als gols marcats i als encaixats hi ha molt equilibri, amb 52 dianes a favor de La Unión per 53 en contra.

Al Manresa FS el segueix ben de prop, amb 27 punts (que són dos menys que els manresans), l'Hospitalet Bellsport. Amb 26 es troben el Pallejà i el Mataró, que juguen entre ells. Per tant, per als de Paco Cachinero la victòria és important per mantenir la plaça per a la Copa. Josan és baixa al Manresa FS i es recupera Tanti.