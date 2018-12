Mollerussa-Manresa: un duel per trencar les estadístiques

Una estadística o altra es trencarà en el partit que demà han de jugar el Mollerussa i el Manresa (17 h). Els lleidatans no coneixen la derrota com a locals (han sumat 17 punts), i els manresans no han perdut encara com a visitants (15 punts). Lògicament hi ha la possibilitat de l'empat, que mantindria les dues formacions imbatudes a casa i a fora, respectivament.

Sigui com sigui, els dos conjunts posaran a prova les seves ratxes ja no només d'aquesta temporada. El Mollerussa fa 27 partits seguits que no perd a casa (la dar-rera derrota data del 2 d'abril del 2017 davant el Torrefarrera per 0 a 3). El Manresa, des del 24 de gener del 2017, només ha perdut un matx a domicili, l'11 de març d'aquest 2018 a Santa Coloma de Farners per 2 a 1 (o sigui, una ensopegada en 32 partits).

Aquest no és l'únic al·licient d'aquest enfrontament. I és que s'enfronten el líder, el Mollerussa (32 punts), i el segon classificat, el Manresa (29 punts i amb un partit pendent). Per al conjunt de casa, el duel contra els d'Andreu Peralta arriba després de la primera der-rota, ja no només d'aquesta temporada sinó després de 53 partits de lliga (la majoria, això sí, a Segona Catalana) des del 7 de maig del 2017 (va perdre al camp de la Muntanyesa de Dani Andreu).

El tècnic Andreu Peralta ha comentat que «és una bona oportunitat per acabar l'any amb un resultat positiu, i davant el líder; hem de mirar de mantenir la bona dinàmica. És un partit important, sense dubte, però no determinant perquè quedarà encara molta lliga». Tenint en compte que el Mollerussa va caure diumenge per primer cop després de molt temps, Peralta té clar que pot ser una arma de doble tall: «Aquesta setmana potser han tingut algunes sensacions estranyes, però també poden pensar que a casa, on se senten molt forts, poden recuperar el crèdit».

L'entrenador del Manresa, que té les baixes de Manel Sala i Ruano per lesió i de Leandro per motius personals (és de vacances a l'Argentina), no es conforma amb un empat: «Almenys d'entrada, cal ser ambiciosos. Si vas amb por, al final caus».

Per la seva part, l'Igualada juga avui a casa (18 h) amb el Sant Ildefons. Els igualadins, que fa cinc partits que no perden (quatre empats i un triomf), buscaran els tres punts per afermar-se encara més a la part alta de la classificació del grup 2 de Primera Catalana.