Montañez: «Si passés, buscaríem el millor jugador possible»

? Segons el director esportiu, Román Montañez, el Baxi no es planteja buscar susbtitut de Renfroe perquè «no tenim constància que marxi». «Si passés, si es donés aquest cas, intentaríem que el jugador que vingués ens encaixés en el bloc que tenim i fos el millor base possible». Això sí, no podrà ser pas un extracomunitari ja que les dues places les ocupen Ryan Toolson i Justin Doellman, a qui l'Estat espa-nyol i l'ACB no li reconeixen el passaport de Kosovo. Renfroe juga com a comunitari, amb passaport de Bòsnia Hercegovina