El Nàstic juvenil rep un Reus que lluita per sortir de baix

El Reus serà el rival aquesta tarda del Gimnàstic de Manresa juvenil a casa (17.30 h). L'equip dirigit per Ferran Costa vol fer bo l'empat aconseguit el cap de setmana passat quan va empatar al camp del San Francisco mallorquí (1-1). Els manresans es troben, després de 17 jornades, en una posició molt còmoda a la classificació (setè) i, malgrat que es troba a només cinc punt sde l'equip que marca el descens, la Penya Arrabal, té fins a cinc equips entremig. Entre aquests, el rival d'avui, un Reus que, amb 17 punts (quatre menys que el Nàstic), lluita per evitar entrar en posicions més perilloses a la taula classificatòria d'una categoria tan exigent com és la Divisió d'Honor juvenil. El Gimnàstic fa tres partits seguits que no perd (dos empats i una victòria).