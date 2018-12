El Nàstic no pot confirmar la seva millora i cau derrotat a Palma

El Nàstic de Tarragona finalitzarà l'any com a cuer de la Lliga 123 després de caure derrotat ahir a la nit al camp del Mallorca (2-0) cinc dies després d'haver vençut el de l'Extremadura, en una reacció que no va tenir continuïtat per als homes d'Enrique Martín. Els balears es van avançar a la primera part, amb una falta indirecta que va rematar a porteria Pervis Estupiñán i que va travessar tota la defensa abans de sorprendre Bernabé Barragán. A la segona part, el Nàstic no va tenir capacitat de reacció i el Mallorca va tancar el partit en el tram final, en una acció de Lago Junior, una primera rematada d'Abdón Prats que va refusar el porter i que Stoichkov va convertir en gol. En l'altre partit disputat ahir, el líder, el Granada, es va deixar dos punts en el darrer minut en empatar a un gol al camp del Tenerife.