Nil Garrido jugarà l'estatal sub-18 amb Catalunya

El jugador navarclí del Gimnàstic de Manresa Nil Garrido és un dels divuit seleccionats de Catalunya per disputar la primera fase del campionat d'Espanya sub-18, que tindrà lloc del dijous 27 al dissabte 29 d'aquest mes a Múrcia. Catalunya jugarà el seu primer partit divendres contra Ceuta (12 h) i el segon, dissabte davant dels locals de Múrcia (12 h). La resta de convocats per la selecció catalana, dirigida per Damià Abella, són: Joel Toledo del Badalona, Brian Peña, Jaume Jardí i Arnau Tenes del FC Barcelona, Eric Monjonel del Mataró, Jofre Carreras, Àngel Fortuño, Marc Carmona, Nicolás Melamed i Alejandro Pérez de l'Espanyol, Manel Martínez, Ilyas Chaira, Alejandro Sánchez, Èric Callís i Unai Jodar del Girona, i Àlex Sala de l'Hospitalet.