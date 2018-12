Partit clau per al CG Puigcerdà a casa de cara als play-off

El CG Puigcerdà rep avui (22 h) la visita del conjunt madrileny del Majadahonda, un duel clau per als dos conjunts de cara a assegurar-se els play-off. El tècnic local Salva Barnola ha comentat que «ens plantegem l'enfrontament com una final, lluitarem pels punts». Aconseguint el triomf, els ceretans s'assegurarien una posició còmoda de cara als play-off; en cas contrari, ho complicaria molt en una lliga en la qual hi ha poques diferències entre quatre dels cinc equips participants. El CG Puigcerdà confia poder tenir l'escalf dels aficionats.