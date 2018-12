El Barça escombra de la pista el Delteco en un partit coral

El líder de la Lliga Endesa Barça Lassa no va tenir gaire problemes per fer bons els pronòstics en la pista d'un cuer que va sortir combatiu fins al descans (47-48), per ser després escombrat de la pista en un festival ofensiu dels blaugrana (71-104).

Els jugadors locals, necessitats de triomf, van començar patint davant un conjunt blaugrana que semblava necessitar la meitat dels seus recursos per mantenir a ratlla els locals.

El 0-5 de parcial amb el qual va començar el partit no va inquietar el nord-americà Garreth Nevells, qui va estar immens en el primer quart per mantenir l'equip en el marcador, gairebé en solitari.

Els homes de Pesic van patir més al segon quart, en el qual va lluir Kevin Seraphin en el bàndol blaugrana i Jorge Gutiérrez per part dels locals. Aquest últim va demostrar la seva qualitat a comptagotes, ajudat per un Corbacho entonat des del triple que permetia el primer avantatge del Delteco (47-46). Tot i això, el Barça va marxar als vestidors un punt per sobre (47-48).



El descans canviaria el signe del partit. Els locals van sortit totalment bloquejats i no trobaven la manera de ferir un Barça Lassa que es mostrava sòlid en defensa i que començava a obrir un important forat en el marcador.

El defalliment dels donostiar-res va durar tot el tercer quart, en el qual només van anotar set punts mentre que el líder volava a la plaça de toros d'Illunbe. Això permetia a Pesic profunditzar en la rotació i els seus jugadors es divertien a costa d'un Delteco que no el sortien les coses.

El marcador en el darrer quart era molt favorable al Barça, amb 28 punts d'avantatge. Un període que realment sobrava, donat que el partit estava completament resol. Un quart en el qual hi va haver intercanvi de cistelles.