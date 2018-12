El Baxi vol sorprendre tot i les lesions

El panorama és complicat. Avui el Baxi Manresa, tocadíssim per les baixes, visita una de les pistes més exigents de la lliga Endesa, la del Monbus Obradoiro. Hi ha una dificultat que és màxima però la dinàmica de l'equip entrenat per Peñarroya en aquesta competició fins ara s'ha de tenir en compte. En 12 jornades, el Baxi no ha llançat mai la tovallola.

El darrer exemple va ser fa set dies, va guanyar de 21 punts al Nou Congost el Tecnyconta, malgrat les baixes de pivots. Avui encara n'hi ha més. A les baixes de la setmana passada de Jordan Sakho i Paco del Águila s'hi sumaran la de Justin Doellman (lumbàlgia) i la del base Jakis Gintvainis, amb un trencament fibril·lar que el deixa un mes fora. Lundberg i Toolson, si cal, hauran de donar un cop de mà per baixar la pilota i dirigir els companys.

No s'acaba pas aquí l'informe mèdic. Pere Tomàs, brillant en el partit contra el Tecnyconta, és un dels dubtes per unes molèsties en el quàdriceps a la cama esquerra. L'altre interrogant és el de Marko Lukovic, tot i que sembla que podria jugar, si el tècnic ho creu oportú, més recuperat de la lesió que té en un lligament del dit petit de la mà dreta. La nota positiva és que, per unes setmanes més, s'ha allargat el contracte de Nikola Dragovic. Ajuda força amb una situació com l'actual de migradesa de pivots al Baxi. S'espera que també ho faci Yankuba Sima, pivot de 22 anys i 2,09 metres, reforç temporal, que ja coneix l'equip perquè va fer la pretemporada en un Baxi enfilat en el sisè lloc de l'ACB, defensant una posició de Copa del Rei. El júnior Efambé completa la convocatòria.

Joan Peñarroya reconeix que «a la pista del Monbus serem la meitat o poc més de la plantilla habitual, però competirem amb les nostres armes i lluitarem per aconseguir la victòria. Tindrem al davant un gran adversari, que ha disposat dels dos darrers MVP de les jornades de l'ACB, Vasileiadis i Brodzianski. A més, l'entrenador que tenen els dota d'una forma de jugar diferent, amb especialistes que et poden dinamitar un partit. Té arguments tant per dins com per fora, amb molta utilització de blocs indirectes, amb els sistemes de joc llargs que costen molt de contrarestar».

La baixa de Gintvaines deixarà els manresans amb un sol base, Alex Renfroe, però Peñarroya no es mostra preocupat: «Estic segur que trobarem solucions bones. Iffe Lundberg ja juga de forma habitual en aquesta posició, i Ryan Toolson també ens pot ajudar». Amb referència al marcatge especial que pot rebre Renfroe, del qual es torna a dir que podria deixar el Manresa el gener pretès ara pel Partizan, Peñarroya ha dit que «tots els equips estan provant de frenar-lo, però ja esteu veient com juga, em preocupa poc».