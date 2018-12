El Gimnàstic juvenil perdona el Reus i cedeix un punt amarg a casa

El Gimnàstic de Manresa continua fort com a local i encara no coneix la derrota en els últims quatre enfrontaments. Ahir el conjunt manresà va tornar a ser superior al rival, però la falta d'encert de cara a porteria i un penal fallat de Gassan amb el marcador a favor van condemnar l'equip entrenat per Ferran Costa a un punt amarg davant d'un Reus Deportiu que ha sumat vuit empats en els darrers onze partits.

Com ja és habitual, els bagencs van sortir molt forts en els primers compassos i Gulias, primer, i José Alberto, posteriorment, en el rebot, van tenir les primeres rematades a porteria, però sense encert. Padillo va enviar la pilota al travesser, al minut 3, amb un xut fort espectacular des de la frontal de l'àrea. Gulias va robar una pilota en la creació de joc visitant i, després d'una gran jugada individual, va enviar un fort xut que va foradar la xarxa rival per inaugurar el marcador, al minut 10 de partit. Deu minuts més tard, l'àrbitre va assenyalar un penal clar sobre Aleix Díaz, però el davanter escapulat Gassan va errar la pena màxima. Els locals no van saber augmentar l'avantatge i els reusencs van ser capaços d'igualar el marcador al minut 26, amb una bona finalització d'Espí davant del porter local Pulido.

Els manresans encara van gaudir de més oportunitats però Gulias no va estar fi de cara a gol i va perdonar el segon. A la represa, l'equip dirigit per Ferran Costa va dominar i va ser molt superior al rival. Els manresans van apretar amb intensitat en el darrers minuts però el marcador ja no es va moure més.

El Gimnàstic de Manresa juvenil marxa de vacances de Nadal en un privilegiat setè lloc. En la propera jornada de la competició, els jugadors manresans es desplaçaran fins al camp de l'Stadium Casablanca, a l'Aragó.