L'Espanyol encaixa la sisena derrota seguida, ara al camp de l'Atlètic

L'Espanyol continua en caiguda lliure. Va encaixar, al Wanda Metropolitano, la sisena derrota consecutiva (1-0). L'Atlètic de Madrid en va tenir prou amb un gol de penal transformat per Antoine Griezmann, al minut 56, per tombar els blanc-i-blaus i mantenir-se ferms en la persecució al Barça al capdavant de la lliga. Va ser un càstig excessiu per als visitants, que van plantar cara al seu poderós rival i van disposar d'ocasions clares per marcar algun gol.

Els blanc-i-blaus no van tardar gaire a comprovar com les gasten al Wanda. No s'havien jugat ni quatre minuts que Thomas va estar a punt de deixar fora de combat Sergi Darder amb una trepitjada que, per a l'àrbitre Melero López, no va ser mereixedora de targeta. L'Espanyol es va veure intimidat en els primers minuts. I ho va notar sobretot Óscar Duarte, fora del seu hàbitat natural. Una pèrdua seva va permetre als madrilenys disposar d'una primera aproximació a l'àrea rival.

A partir d'aleshores, però, l'equip blanc-i-blau va agafar confiança i va fer un pas endavant. El domini visitant es va traduir en les primeres ocasions espanyolistes. Granero, al minut 13, ho va intentar amb una vaselina des de la frontal i, immediatament després, va ser Borja Iglesias el que va estar a punt de sorprendre Oblak des de 30 metres. Abans s'havia desempallegat dels dos centrals de l'Atlètic, Godín i Savic, en una arrencada plena de potència des del mig del camp. Oblak va salvar el gol amb la punta dels dits. El màxim golejador de l'Espanyol, tot i aparèixer en comptagotes, va ser un malson per als defenses de l'Atlètic. Poc després, entre empentes i rodolons, es va plantar sol davant d'Oblak, però va acabar rematant excessivament fluix.

L'Espanyol va recuperar les sensacions del primer tram de la lliga, però no va trobar la recompensa del gol. Leo Baptistao, fins i tot, va estavellar una pilota al pal. No va ser fins als últims instants de la primera part que l'Atlètic de Madrid va reaccionar, i ho va fer per mitjà de la seva estrella. Griezmann va avisar, al minut 42, amb un fort cacau des de la cantonada de l'àrea que Diego López va desviar a córner. I, al minut 44, el porter gallec de l'Espanyol va haver de tornar a intervenir per frustrar les intencions del davanter francès.

L'Atlètic de Madrid no és un equip que acostumi a perdonar. Ni tampoc necessita gaire ocasions per castigar el rival. De fet, el gol que li va permetre tombar l'Espanyol va ser de penal. Una puntada de Granero sobre Koke, al minut 54, no va passar desapercebuda per a Melero López. El VAR va ratificar la primera impressió de l'àrbitre i Griezmann, des dels onze metres, no va fallar. Va enganyar Diego López i la va col·locar a l'escaire. Així va anotar el seu setè gol de la temporada.

Rubi es va veure obligat a reaccionar. Amb l'entrada de Pablo Piatti i Melendo, per Sergio García i Naldo, l'entrenador va voler donar un nou impuls a l'atac dels blanc-i-blaus. La seva incidència, però, va ser més aviat escassa. L'Atlètic de Madrid, a més, va saber protegir amb encert la seva àrea. L'Espanyol no va tenir cap ocasió clara per assegurar, com a mínim, l'empat. Borja Iglesias va reclamar penal per l'empenta d'un rival, però no la va veure ningú.