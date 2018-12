L'Igualada deixa escapar dos punts en el temps afegit

L'Igualada va tornar a empatar (cinc dels últims sis partits), en un enfrontament molt ajustat davant d'un Sant Ildefons que va aprofitar la bogeria dels darrers minuts per rescatar un punt en el darrer minut de joc.

Els jugadors blaus van saltar damunt del terreny de joc amb moltes ganes de sumar els darrers tres punts de l'any. Els anoiencs van dominar la primera meitat des del primer minut, amb l'estil de joc que els ha caracteritzat durant tota la temporada. Amb aquesta dinàmica, els locals van tenir tres ocasions molt clares que va desactivar el porter visitant. Els jugadors entrenats per Moha no van deixar de seguir la mateixa idea, fins que, al minut 35, després d'una gran jugada col·lectiva, Franco va fer un gran xut a l'escaire que va obrir el marcador a Les Comes. Amb aquest mínim favorable al conjunt igualadí es va arribar al descans. A la represa, el Sant Ildefons va avançar línies, fet que va dificultar la sortida de pilota dels locals. No obstant, els igualadins van saber mantenir la calma per poder sortir jugant. A mesura que passaven els minuts, el partit es va anar refredant, cosa que va perjudicar els locals. Els de Cornellà van tenir dues grans ocasions que no van saber aprofitar.



Últims minuts bojos

En els últims compassos, el duel es va obrir. Això ho van aprofitar els visitants per capgirar el marcador en tres minuts, en dues jugades aïllades. Tot i això, Llobet i Calvo van tornar a remuntar el marcador a falta d'un minut. En el temps de descompte, el conjunt visitant va empatar en la rematada d'un córner. Amb aquest resultat, els igualadins tanquen l'any amb 26 punts. A la tornada de les vacances, els jugadors entrenats per Moha visitaran el complicat camp de la Montanyesa.