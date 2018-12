L'IHC Rigat rescata un punt d'un duel ple d'alternatives

L'Igualada Rigat sembla abonat a l'empat, tot i que ahir el resultat va ser el millor vist com es van posar les coses a la segona part. El conjunt arlequinat va haver de salvar un punt davant d'un dels cuers de la categoria, el PHC Sant Cugat, després d'un duel que dominava amb claredat en els primers minuts però que es va acabar complicant fins a límits insospitats i en el qual el fet d'arrencar un empat va acabar sent ben vist pels aficionats. Així doncs, el conjunt de Ferran López suma el segon empat seguit i sembla instal·lat al setè lloc, amb la classificació per a la Copa asegurada.

El duel va començar amb un gol de Ton Baliu, que ahir va completar un meritori hat-trick. Tot seguit, un xut llunyà de Roger Bars va estar a punt de superar Toda com a preàmbul del segon gol, anotat per l'exjugador del Porto al minut 6.

Jordi Méndez hauria pogut anotar el tercer, que hauria proporcionat tranquil·litat, però no va ser així i el Sant Cugat va donar senyals de vida amb una rematada que va aturar Elagi Deitg. Va ser un miratge, perquè Tety Vives va tornar a tenir fins a tres ocasions clares, que el porter visitant va aturar, fins que el partit va començar a canviar.



Reacció inesperada

Perquè, a falta de tres minuts per al final, Masdeu va reduir la diferència i entre Yepes i el mateix jugador haurien pogut empatar abans del descans, tot i una aproximació de Sergi Pla.

A l'inici de la represa, l'Igualada va buscar la tranquil·litat amb una sèrie d'arribades i, fins i tot, va disposar d'un penal a favor que no va transformar, ja que Toda va endevinar les intencions de Ton Baliu. Tot semblava estar controlat, però Farnés va avisar i, finalment, Borja Ferrer va empatar a falta de dotze minuts per al final.

L'Igualada va encaixar malament el gol i, en qüestió de tres minuts, entre Borja Ferrer i Cesc Maideu van situar un 2-4 inesperat minuts abans. Semblava que el duel s'encaminava cap a la der-rota, però els anoiencs van treure el caràcter i Ton Baliu, amb el seu tercer gol, va donar esperances, les quals va certificar el golejador Jordi Méndez amb una anotació. A més, una aturada d'Elagi Deitg va evitar el cinquè gol vallesà.