El Reial Madrid goleja sense problemes l'Al-Ain i obté un nou Mundial

El Reial Madrid va conquerir, per tercera vegada consecutiva, el Mundial de Clubs de la FIFA, que enguany s'ha celebrat a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs Units. A la final, els blancs van derrotar sense gaire problemes el conjunt amfitrió, l'Al-Ain, per 4-1.

El conjunt dirigit per Santiago Solari no va tardar gaire a avançar-se en el marcador i, al minut 14, Modric, recent guanyador de la Pilota d'Or, va aprofitar una passada de Karim Benzema per batre el porter rival amb un gran xut des de fora l'àrea. A partir d'alsehores, els blancs van ser els clars dominadors i van poder arribar a la mitja part de l'enfrontament amb més gols de diferència.

En la segona meitat sí que va arribar la segona diana dels madridistes, quan, al 60, el jove Marcos Llorente, que ha passat d'estar defenestrat a assolir un lloc a l'onze inicial, va estar atent al refús rival en un córner i va marcar en un nou xut des de fora l'àrea. Dinou minuts després el Madrid va fer el tercer, mitjançant una rematada de cap de Sergio Ramos en un córner llançat per Modric. Els amfitrions van poder retallar distàncies al 86. Caio va llançar una falta i Shiotani va fer una gran rematada de cap que va entrar per l'escaire. Finalment, al minut 91, Nader va establir el 4-1 definitiu en marcar-se en pròpia porteria, després de desviar una rematada de Vinícius, que havia entrat poc abans.



El River goleja i finalitza tercer

En el partit pel tercer i quart lloc, el River Plate argentí va golejar el Kashima japonès per 0-4. Zuculini, Pity Martínez per partida doble i Borré, de penal, van ser els autors dels gols.